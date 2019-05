Unicorn Workspaces bezieht ersten Standort in Köln

Unicorn Workspaces eröffnet in Köln-Ehrenfeld den ersten Standort in der Domstadt und damit gleichzeitig auch in Nordrhein-Westfalen. Der Anbieter von Flexible Office Flächen bezieht voraussichtlich im vierten Quartal 2019 ca. 790 m² Bürofläche in der Venloer Straße. Unicorn hat die zur Verfügung stehenden Büroflächen komplett angemietet.

.

Vermieter des damit vollständig vermieteten Büro- und Geschäftshauses Venloer Straße 310–316 ist die Primus Siebte ImmoInvest GmbH. Einzelhandelsmieter sind Rewe und dm. JLL war im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsauftrags vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.