On Real Estate erwirbt Gewerbepark in Langenfeld

On Real Estate GmbH hat in Langenfeld südöstlich von Düsseldorf einen Büro- und Hallenkomplex gekauft. Der Anfang der 1990er Jahre erbaute „Gewerbepark Hausinger Straße“ in der Hausinger Straße 4-8 umfasst rund 10.400 m² Mietfläche, davon 6.400 m² Büro- und 4.000 m² Hallenfläche sowie 171 PKW-Stellplätze. Der Vermietungsstand beträgt über 90 Prozent. Der Käufer beabsichtigt, das Grundstück mit ca. 12.000 m² Fläche langfristig neu zu entwickeln. Verkäufer ist die Becker + Bernhard GmbH & Co. KG. Der Kaufpreis liegt im hohen einstelligen Mio.-Euro-Bereich. JLL war bei dieser Transaktion im Rahmen eines Alleinvermarktungsauftrags beratend und vermittelnd für Becker + Bernhard tätig.

