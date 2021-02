JLL befördert Johannes Roesler und Alon Brahm

Alon Brahm

© JLL

Mit Johannes Roesler und Alon Brahm hat JLL zwei neue Team Leader im Bereich Residential Investment bestellt. In Frankfurt übernimmt Roesler den Posten von Michael Bender. Brahm tritt in Berlin die Nachfolge von Anja Schuhmann an, die mit Rüdiger Thräne die neue Doppelspitze für die Region Ost stellt [wir berichteten].

.

Johannes Roesler (35) arbeitet seit 2014 im Frankfurter Residential Investment Team. Sein Studium zum Diplom-Immobilienökonom hat er an der ADI abgeschlossen. Seit 2019 ist er zudem professionelles Mitglied der RICS. Alon Brahm (30) startete seine Laufbahn bei JLL 2017 im Bereich Wohninvestment. Den Master of Science in Real Estate absolvierte er 2019 an der Cass Business School in London parallel zu seiner Tätigkeit für JLL.



„Johannes Roesler und Alon Brahm übernehmen ihre neuen Führungsaufgaben, nachdem sie sich in den vergangenen Jahren als kompetente Marktkenner, aber ebenso als Teamspieler bewährt haben. Sie werden in zwei unserer wichtigsten deutschen Märkte den Wachstumskurs der Assetklasse Wohnen erfolgreich fortsetzen“, kommentiert Michael Bender, seit 1. Januar 2021 neuer Head of Residential Germany.