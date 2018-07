JLL baut in Leipzig neues Bürovermietungsteam auf

Das Leipziger JLL-Büro bietet künftig eine weitere Dienstleistung an. War der Standort bislang vor allem von Einzelhandel und Logistik geprägt, ist nun auch Bürovermietung hinzugekommen. Die neu geschaffene Abteilung „Office Leasing“ besteht derzeit aus einem dreiköpfigen Team, das von Enrico Naether selbst geführt wird und weiterhin Kay Förster und Jakov Olshanskiy umfasst. Das Team soll perspektivisch ausgebaut werden.

„Die Messestadt Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und ist ein zentraler Arbeitsstandort für Sachsen und ganz Mitteldeutschland. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen und Leipzig seine Position unter den Big 10 in Deutschland ausbauen wird,“ so Enrico Naether, Niederlassungsleiter JLL Leipzig.