Der Markt für Gesundheitsimmobilien gewinnt zunehmend an Bedeutung, in diesem Zuge baut JLL seine bisherige Healthcare Investmentberatung aus. Das Transaktionsvolumen fiel im vergangenen Jahr zwar , was aber lediglich auf die aktuelle Marktlage zurückzuführen ist. Grundsätzlich wird der fundamentale demografische Trend die künftige Nachfrage strukturell stärken, was die Attraktivität

[…]