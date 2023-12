JHE bündelt dezentrale Standorte in Essen

Um bisher dezentrale Standorte in Essen in einem Gebäude zu bündeln, hat sich die Jugendhilfe Essen gGmbH dazu entschieden, ab November ein Objekt mit 3.300 m² an der Max-Keith-Straße zu beziehen. Vermittelt hat den neuen Standort in unmittelbarer Nähe zur bisherigen Zentrale Ruhr Real. Die Brockhoff GmbH hat den Eigentümer, ein Family Office, bei der Anmietung beraten.

Ausschlaggebend für die Wahl des Objekts war, neben der fußläufigen Erreichbarkeit des Standorts in der Schürmannstraße 7, die Möglichkeit, das gesamte Gebäude sehr kurzfristig zu beziehen. Auch der ideale Flächenzuschnitt, der allgemein gute Zustand des Gebäudes und die barrierefreie Nutzbarkeit konnten den Neumieter überzeugen.



„Wir freuen uns, dass wir das ganze Gebäude nach Auszug des vorherigen Nutzers BDO beleben können. Alle Anforderungen des Kunden an das Gebäude konnten mit dem Objekt an der Max-Keith-Straße 66 ideal umgesetzt werden", sagt Jonas Bruckmann, zuständiger Berater und Prokurist bei Ruhr Real.