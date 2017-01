Jetzt auch offiziell: Kein Take-off für den BER in 2017

Nun ist offiziell, was allgemein bereits seit Wochen gemutmaßt wird: Der neue Hauptstadtflughafen wird auch in 2017 nicht mehr ans Netz gehen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat in seiner Funktion als Flughafenaufsichtsratsvorsitzender am Sonnabend auf einer Fraktionsklausur der SPD in Erfurt die Neueröffnung des BER noch in diesem Jahr für unmöglich erklärt. Kurz darauf verlautbarte auch Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, dass das „Risiko“ eines Take-off des neuen Berliner Airports in 2017 „zu hoch“ sei. Pikanterie erhalten die nun offiziellen Statements durch einen Bericht der „Bild am Sonntag“: Demnach hat Karsten Mühlenfeld bereits seit Monaten definitiv gewusst, dass der 2017er-Termin absolut unrealistisch ist.

Nach Darstellung der BamS, die sich auf interne, ihr vorliegende, Papiere beruft, beteuerte der Flughafenchef im Oktober 2016 im Aussichtsrat und auch öffentlich zwar, dass eine sechs- bis neunmonatige Vorlauffrist zur Bekanntgabe des Eröffnungstermins ausreiche - wohlwissentlich allerdings, dass das Bundesverkehrsministerium, respektive die Deutsche Flugsicherung, „zwingend eine Mindestvorlaufzeit von 13 Monaten“ vorschreibt. Im Saldo bedeutet dies, so die Schlussfolgerung der Zeitung, dass der Flughafenchef bewusst behördlich reglementierte Fristen ablaufen ließ und eigentlich bereits spätestens Ende Oktober den 2017er-Termin zur Makulatur hätte erklären müssen.



Auf der baulichen Manko-Seite des BER rangieren aktuell neu aufgetretene Probleme mit den rund 1.200 Türen auf Platz eins. Die Deutschen Presse-Agentur berichtet, dass sie neu verkabelt werden müssen, da sie im Brandfall eventuell nicht korrekt schließen, und so die vorgesehene „Entrauchung“ vereiteln. Auf der Agenda steht - ebenfalls unter der Maßnahme eines ausreichenden Brandschutzes - möglicherweise zusätzlich ein Umbau der Sprinkleranlage. Der Regierende Bürgermeister erklärte, dass die Behebung der neuerlichen Defizite keine zusätzlichen finanziellen Mittel erfordern würden. Im Rahmen einer „Baukonferenz“ mit den beteiligten Firmen soll geklärt werden, warum die beauftragten Leistungen nicht korrekt erbracht wurden.



Aussagen über einen neuerlichen Eröffnungstermin des BER haben die Qualität einer Glaskugel-Weisheit. Immerhin bekräftigte der Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup, dass die Flughafengesellschaft in ihrer Aufsichtsratssitzung am 7. Februar konkrete Lösungen für die anstehenden Probleme beschließen und im Frühjahr eine „klare Ansage“ zum neuen Starttermin verlautbart werden müsse.