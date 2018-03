Jens-Michael Janssen und Simon Becker verstärken Imvest Gruppe

Die Imvest Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und verstärkt die Geschäftsleitung um Jens-Michael Janssen von Instone Real Estate und Simon Becker von Project Investment. Die beiden Immobilienexperten werden zukünftig gemeinsam mit dem langjährigen Managing Partner Oliver Talanga den jeweiligen Bereich der Unternehmensgruppe verantworten. Zum Firmenverbund zählen unter anderem der Generalunternehmer Imvest Planen und Bauen mit eigenem Ingenieur- und Planungsbüro sowie die Wernst Firmengruppe. Verschiedene Dienstleistungsgesellschaften und Beteiligungen runden das Portfolio des Unternehmens ab.

Jens-Michael Janssen ist seit über 18 Jahren in der Immobilienbranche tätig und war vor seinem Wechsel 5 Jahre bei der Instone Real Estate Development GmbH tätig - zuletzt als Leiter Projektentwicklung in der Niederlassung Hamburg. Nun verantwortet der 45-jährige den gesamten Prozess der klassischen Projektentwicklung bei der Imvest Unternehmensgruppe. Zusätzlich beschäftigt sich die Geschäftsleitung intensiv mit dem Wandel der Projektentwicklung, Trends und Design, stellen dabei den Menschen in den Fokus. Ziel sind moderne und zukunftsfähige Lebensräume, unabhängig ob zum Wohnen oder Arbeiten.



Simon Becker verantwortet als Geschäftsführer der Imvest Capital den Vertrieb der Fonds-Produkte, im Bereich der semi-institutionellen und institutionellen Investoren. Ihm obliegt die Steuerung des Vertriebes und die Betreuung exklusiver Vertriebspartner wie Vermögensverwalter, Family Offices und ausgewählten Banken. Der 37-jährige bekleidete in den vergangenen 12 Jahren in unterschiedlichen Investmenthäusern Leitungspositionen. So war er zuletzt Vertriebsdirektor Norddeutschland bei Project Investment. Für die Deutsche Immobilien Invest und MPC Capital war er in der Vergangenheit ebenfalls im Bereich der Konzipierung und Vermarktung von exklusiven Kapitalanlagen mit dem Schwerpunkt Immobilien vertraut.