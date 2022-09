Jens Horeis wird zum 1. Oktober 2022 Geschäftsführer bei Girlan Immobilien und an der Seite von Paolo Francesco Calmetta, Gesellschafter und Eigentümer, das Unternehmen leiten. Calmetta hatte im März 2020 Prelios Immobilien Management vom italienischen Assetmanager Prelios übernommen und in diesem Zuge die Umbenennung in Girlan Immobilien vorgenommen .

[…]