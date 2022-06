Jens Fieber ist neuer ULI Germany Young Leader Chair

Jens Fieber

Jens Fieber, Executive Commercial Director Germany bei Edge, ist seit heute neuer ULI Germany Young Leader Chair. Er tritt damit die Nachfolge von Yama Mahasher, Chief Operating Officer (COO) Germany & Head of Operations Central Europe bei JLL, an.

.

Um der kommenden Generation im Urban Land Institute ein noch stärkeres Gewicht zu geben und dem eigenen Fokus zu entsprechen, die Ausbildung in der Branche zu priorisieren, wird mit dieser Besetzung ein weiterer neuer Akzent gesetzt. Fieber wird mit der Ernennung ebenfalls Mitglied im deutschen Executive Committee und vertritt Deutschland damit auch im europäischen Young Leader Executive Committee.



„Wir freuen uns, dass wir mit Jens Fieber ein großartiges Vorbild für die junge Generation gewinnen konnten. Er engagierte sich sehr erfolgreich bereits für die Hamburger Young Leader und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. So wurde er gerade erst zum Executive Commercial Director, Germany bei Edge berufen. Er wird in seiner neuen Funktion als Chair die Koordinierung und Repräsentanz der Young Leader im Executive Committee übernehmen, dabei wünschen wir ihm viel Erfolg„, so Gero Bergmann, deutscher Chairman des ULI und Mitglied des Vorstands der BayernLB.



„Ich freue mich sehr darauf die deutschen Young Leader national wie international vertreten zu dürfen und weiterhin im ULI aktiv sein zu können. Insbesondere im Rückblick auf die vergangenen, von der Pandemie bestimmten Jahre ist es wichtig, dass die Young Leader sich wieder aktiv austauschen und gemeinsam an den bestimmenden Themen unserer Branche arbeiten können. Die weitere Verknüpfung der Regionen untereinander liegt mir dabei am Herzen“, sagt Fieber.



Die regionalen ULI Young Leader Chairs sind momentan für Berlin Nicole Richter, Berlin Hyp AG, und Daniel Schönfelder, APOprojekt GmbH, für Düsseldorf Malte Leschewitz, Hines Immobilien GmbH, für

Frankfurt Elena ter Glane, Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG, und Florian Eitel, Drees & Sommer. Für Hamburg sind Jens Fieber, Edge, und Felix Grelck, Momeini Group zuständig, für Köln Jean-Marc Fey, Cube Real Estate GmbH, für die Metropole Ruhr Sarah Dungs, Greyfield Group und für

München Henriette Hosemann, Linklaters LLP, und Philip Greilich.