Jens Drawert leitet neues Hauptstadtbüro von Dunman Capital

Mit dem neuen Standort im Berliner Quartier Fürst rückt Dunman Capital näher an den Kern seines urbanen Großprojekts. Geleitet wird das künftige Hauptstadtbüro von Jens Drawert, der zuvor bei Activum SG tätig war. Der gebürtige Berliner verfügt über viel Transaktionserfahrung und übernimmt als „Principal Berlin Office” die Leitung der neuen Niederlassung.

.

Jens Drawert wechselte im Dezember zu Dunman Capital, nachdem er fast 13 Jahre Teil des deutschen Investment-Teams von ActivumSG war. Dort betreute er Direktinvestitionen sowie Asset-Management-Mandate in verschiedenen Assetklassen mit einem Volumen von rund 780 Millionen Euro. Zuvor war er bei Apellas in den Bereichen Investment- und Asset-Management tätig. In seiner neuen Rolle verantwortet Drawert den Ausbau der Berliner Aktivitäten in den Bereichen Akquisition von Immobilien, Umsetzung von Asset-Management-Strategien sowie Beziehungspflege mit institutionellen Investoren.



Die neue Berliner Niederlassung befindet sich im von Dunman gemanagten Quartier Fürst in der Uhlandstraße im Bezirk Berlin-Charlottenburg. Das innerstädtische Areal transformiert das frühere Ku’damm Karree in einen modernen urbanen Mikrokosmos. Seit März 2024 übernimmt Dunman die strategische Führung bei der kompletten Neupositionierung dieses Großprojekts und steuert den gesamten Wertschöpfungsprozess – von der Strukturierung der Investoren über die Akquisition der Mieter bis zur Umsetzung der Bau- und Vermarktungsstrategie.



„Berlin ist einer der dynamischsten Immobilienmärkte Europas. Mit Fürst schaffen wir eine neue urbane Destination, die Büro-, Handels- und Freizeitnutzungen verknüpft. Als Berliner freue ich mich, dieses Projekt zu verantworten und gemeinsam mit unserem Team weitere Transaktionen und Mandate für Dunman in der Hauptstadt umzusetzen“, sagt Jens Drawert, Principal Berlin Office bei Dunman.



„Aufgrund der Bedeutung des Standorts Berlin in unserer Strategie bedarf es einer lokalen Präsenz. Jens Drawert vereint langjährige Transaktionserfahrung, fundiertes Asset-Management-Know-how und ein starkes Netzwerk, was ihn zum idealen Standortleiter unserer neuen Berliner Niederlassung macht“, ergänzt Josip Kardun, Gründungspartner von Dunman.