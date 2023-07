Jens Böhnlein übernimmt Vorstandsvorsitz der RICS Deutschland

Jens Böhnlein MRICS

Seit dem 1. Juli 2023 ist Jens Böhnlein MRICS neuer Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland und tritt damit in die Fußstapfen von Susanne Eickermann-Riepe FRICS an, die weiterhin die Vorsitzende des RICS European World Regional Board (EWRB) [wir berichteten] und Mitglied im World Board (WRB) der RICS ist. Böhnlein vertritt zukünftig zudem die DACH-Region im europäischen Führungsgremium.

Böhnlein ist Global Head of Asset Management and Sustainability bei der Commerz Real. In dieser Funktion verantwortet er bei der Sachwertetochter der Commerzbank Gruppe das Management und die Weiterentwicklung des weltweiten Immobilienportfolios mit einem Wert von über 14 Milliarden Euro. Zudem ist er für alle Nachhaltigkeitsaktivitäten zuständig.



„Ich freue mich sehr, den Vorsitz der RICS Deutschland zu übernehmen und gleichzeitig die DACH-Region im EMEA-Board zu vertreten und damit den von Susanne vorgezeichneten Weg fortzusetzen. Die RICS steht nicht nur für ethische Standards und hohe Professionalität, sondern auch für eine globale Organisation mit weit über 100.000 Mitgliedern, die gleichzeitig eine weltweite Vernetzung sowie die Pflege von lokalen Wurzeln ermöglicht”, führt Böhnlein aus.



Das neunköpfige RICS European World Regional Board (EWRB) ist zuständig für die Regionen DACH (Deutschland, Österreich & die Schweiz), Frankreich & Marokko, Italien, Spanien & Portugal, Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordische Länder (Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Baltikum), CEE (Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Bulgarien, Ukraine) sowie Griechenland & Zypern. Die neu gewählten Mitglieder vertreten eine dieser acht Regionen im europäischen Board. Der jetzigen Neubesetzung des EWRB ging eine Strukturänderung vorweg, die mehr regionale Autonomie bei der Umsetzung lokaler Prioritäten ermöglicht.



Vorsitzende des EWRB ist Susanne Eickermann-Riepe. Sie leitet außerdem das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) [wir berichteten] und ist seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche aktiv, davon 18 Jahre als Partnerin bei PwC [wir berichteten], wo sie bis Juni 2020 den Bereich Immobilienwirtschaft verantwortet hat.



„Ich heiße unsere neuen EWRB-Mitglieder herzlich willkommen und freue mich, mit ihnen an der Weiterentwicklung der Standards zusammenzuarbeiten. Die neu entwickelte Governance-Struktur der RICS gibt uns mehr Freiheiten in Europa, so dass wir unsere Präsenz und Aktivitäten in den europäischen Ländern und lokalen Regionen steigern können“, kommentiert Eickermann-Riepe.



„Für Deutschland freut es mich sehr, dass Jens den Vorsitz übernimmt. Er hat die hiesige Vorstandsarbeit bereits maßgeblich unterstützt und sich insbesondere für die Next Gen bei der RICS Matrics eingesetzt. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit in und für Europa und bin mir sicher, er wird die neuen Möglichkeiten bei der Gestaltung der Aktivitäten in Deutschland und in der DACH-Region nutzen”, so Eickermann-Riepe weiter.



Zentrale Themen des EWRB sind auch zukünftig die Bereiche Nachhaltigkeit, Wertermittlung, Wohnimmobilien und die Zukunft des Berufsstandes. Zudem ist die RICS in Expertengremien der Europäischen Kommission vertreten und arbeitet an neuen Standards, z.B. als Mitglied der Expertengruppe für das EU Emission Trading System ETS2 (Gebäude und Transport) und als Observer Mitglied bei der European Mortgage Federation (EMF). Das Gremium wird zudem den Einsatz innovativer Technologien fördern und die Rekrutierung und Ausbildung der kommenden Generation unterstützen. Die Amtszeit des neuen europäischen Vorstandes startete am 1. Juli.



Die neu gewählten Mitglieder des EWRB und damit Repräsentanten der europäischen Regionen sind:



• Jens Böhnlein MRICS: DACH

• Javier Ochoa MRICS: Spanien & Portugal

• Massimiliano Pulice MRICS: Italien

• Joel Scherrenberg MRICS Benelux

• Adamantia Phoca MRICS: Griechenland & Zypern

• Plamen Bachev MRICS: CEE

• Fabrice Léger MRICS: Frankreich & Marokko

• tba: Nordische Länder