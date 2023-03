Jena: Life Sciences brauchen mehr Platz

Eine stark gestiegene Nachfrage vor allem der Wachstumsbranche Life Sciences mit sehr konkreten spezifischen Anforderungen an Lage und Bau trifft auf ein beengtes Angebot an Mietobjekten und Investitionsmöglichkeiten. Das Wachstum kann sich nur fortsetzen, wenn die Stadt Jena weitere Flächen entlang der Bedarfe der Unternehmen entwickelt und ausreichend Anreize für (zukünftige) Fachkräfte gegeben sind. Dies geht ersten Labormarktbericht hervor, der von der Wirtschaftsförderung Jena erstellt wurde.

.