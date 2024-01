Jeffrey King wird Fondsmanager für AEWs Eurocore

AEW ernennt Jeffrey King zum Fondsmanager des offenen, paneuropäischen Core Fonds Eurocore. King wird den Fonds gemeinsam mit Christina Ofschonka und dem Fondsteam aus dem Frankfurter Büro heraus managen.

.

In seiner Funktion wird Jeffrey die Gesamtverantwortung für die Fondsstrategie, die Portfoliokonstruktion und die Beziehungen zu Anlegern tragen. Christina Ofschonka wurde mit Wirkung ab November 2024 zur Head of Germany bei AEW befördert. Während der Übergangszeit und darüber hinaus wird Christina eng mit Jeffrey zusammenarbeiten.



Eurocore wurde im Jahr 2020 aufgelegt, um von der steigenden Immobiliennachfrage in europäischen Großstädten zu profitieren, die durch den demografischen Wandel, der stetigen Urbanisierung so wie der Verbreitung neuer Technologien angekurbelt wird. Der Fonds hat 527,5 Mio. Euro an Kapitalzusagen und umfasst ein diversifiziertes Immobilienportfolio in den Bereichen Logistik, Life Sciences und Wohnen in sieben europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, den Niederlanden, Dänemark und Spanien). Dank der Auswahl anerkannter, bonitätsstarker Mieter generiert der Fonds stabile Erträge für seine Anleger.



ESG ist ein zentraler Bestandteil der Investment- und Asset Management Philosophie des Fonds. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf zertifizierten Immobilien und der Schaffung nachhaltiger Lebensräume. Der Fonds orientiert sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und hat im Jahr 2023 ein 5-Sterne-GRESB-Rating erhalten.



Jeffrey hat mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung im europäischen Immobilienbereich und war vor AEW leitender Portfoliomanager der DWS Wohnstrategien. Davor war er über sieben Jahre bei Aviva Investors als Fondsmanager des offenen, paneuropäischen Core-Fonds Encore+ tätig und war für fünf Jahre Teil des CBRE-Bewertungsteam. Jeffrey hat einen MBA von der York University Toronto und ein Diplom in Property Investment von der University of Reading.