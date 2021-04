Die Jebens KG (GmbH & Co.) hat bereits Ende 2020 in Hamburg eine Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 692 m² von der MBJ Immobilienverwaltung GbR erworben. Das Objekt am Neuen Höltigbaum 15 verfügt über ca. 351 m² Produktions- und ca. 341 m² Bürofläche auf einer Grundstücksfläche von rund 2.000…

