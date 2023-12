Jeans Fritz wechselt Standort in Detmold

Das Modelabel Jeans Fritz zieht innerhalb der Detmolder Fußgängerzone um und optimiert damit seine 1a-Lage in Bezug auf Sichtbarkeit und Lauffrequenz. Der Umzug in das Ladenlokal mit 260 m² Gesamtmietfläche in der Lange Straße 31 soll im ersten Quartal 2024 erfolgen, nachdem der aktuelle Mieter, das Mode-Konzept Cantus, ausgezogen ist und entsprechende Herrichtungsarbeiten durchgeführt worden sind.

Beim Eigentümer des Geschäftshauses handelt es sich um einen ortsansässigen Privateigentümer. Auch die Vermietung an Cantus vor über 28 Jahren konnte seinerzeit von Brockhoff durchgeführt werden.