Mit der JDC Group AG wird im Frühjahr 2020 ein neuer Büromieter in dem historischen Rheingau Palais in Wiesbaden-Schierstein seinen Firmensitz beziehen. Das bereits in Wiesbaden ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Kunden, w

[…]