JD Sports und Pandora mieten Flächen in Hannover und Herne

Die IKP Immobilien Gruppe hat den beiden Filialisten Pandora und JD Sports neue Flächen in den Top-Lagen von Hannover und Herne vermittelt.

.

JD Sports und Pandora mieten 1.700 m² in Hannover

Der britische Sportfilialist JD Sports und das dänische Schmuckunternehmen Pandora werden auf die ehemaligen Benetton-Flächen in der Georgstraße 24 ziehen. Die Fläche wird aufgeteilt, so dass JD Sports rund 1.600 m² und Pandora rund 100 m², eine Eckfläche im Erdgeschoss, belegen wird. Die Übergabe der Mietfläche ist für das 4. Quartal 2019 geplant.



JD Sports mietet Intertoys-Flächen in Herne

In Herne wird JD Sports im Rahmen seiner Expansion außerdem das derzeit noch von Intertoys genutzte Ladenlokal mit einem langfristigen Mietvertrag übernehmen. Die Gesamtfläche beträgt 692 m² und liegt im Erdgeschoss. Der Sportfilialist wird die Fläche in der Bahnhofstraße 25-27 voraussichtlich im 2. Quartal 2019 beziehen. Innerhalb Deutschlands hat JD Sports bisher etwa 48 Stores eröffnet und ist weiterhin auf der Suche nach neuen Standorten.