JD Sports eröffnet Filiale in Zwickau

Der britische Sportartikelfachhändler JD Sports ist weiter auf Expansionskurs: Nach Filialeröffnungen in Hannover, Herne, Düsseldorf und Stuttgart innerhalb der letzten Wochen und Monate mietete das Unternehmen nun in der Zwickauer Innenstadt gut 450 m² Einzelhandelsfläche an. Die Filiale in der Inneren Plauenschen Straße 27, die sich über das Erd- und Obergeschoss erstreckt, soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden, Vormieter war Desigual. Eigentümer der Immobilie ist ein Privatinvestor. JD Sports wurde bei der Flächensuche gemeinschaftlich von BNP Paribas Real Estate und Lührmann beraten.

