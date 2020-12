JD Sports zieht in die Ulmer Sedelhöfe

Im Jahr 2021 ist die Eröffnung des JD Sports-Stores in den Sedelhöfen geplant. Auf knapp 500 m² bietet das britische Unternehmen im Erdgeschoss von Haus 3 in Zukunft über 100 verschiedene Marken aus den Bereichen Sportbekleidung und Sneaker an.

.

„Die Sedelhöfe bieten genau den urbanen Ort, der zu unserer Marke passt. Modern, offen, lebendig und perfekt geeignet für unser digitales Laden-Konzept. Wir freuen uns, hier eine weitere Filiale in Deutschland eröffnen zu können“, kommentiert Denis Grabovac, Bereichsleiter von JD Sports.



„Die Kombination aus lokalem Geschäft und der Digitalisierung des Shopping-Erlebnisses auch innerhalb des Stores, macht diesen zu einem Omnichannel-Vorbild. Damit passt er wunderbar zu dem dynamischen Standort“, sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter DC Developments.