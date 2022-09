Jargonnant will Frankfurter Europahaus fit machen

Jargonannt Partners investiert in das Frankfurter Europahaus. Das in die Jahre gekommene Europahaus im Teilmarkt Bahnhofsviertel verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 4.200 m². Das aus den 50er-Jahren stammende Objekt soll in den kommenden Monaten mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien saniert werden.

.

Das Europahaus in der Niddastraße 64 soll nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sukzessive mit modernen Raumkonzepten und Bürogrößen neu vermietet werden. Die Baumaßnahmen sowie die Neu- und Nachvermietung werden im laufenden Betrieb der Immobilie umgesetzt. Der Kauf der Immobilie wird als Auftakt weiterer Zukäufe im Frankfurter Immobilienmarkt gesehen, kommentiert Nicholas Plaumann, Director bei Jargonnant Partners und zugleich Verantwortlicher für die getätigte Transaktion. Das Unternehmen hatte sich angesichts des Preisniveaus in den letzten zwei Jahren mit Ankäufen zurückgehalten.



Die Transaktion wurde auf Seiten des Verkäufers durch Akres - Albert Koutny Real Estate Services und käuferseitig durch Frank Immobilien begleitet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.