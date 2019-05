Nach der Repositionierung in den letzten zwei Jahren hat Jargonnant Partners (JP) für einen verwalteten Fonds das Multi-Tenant-Bürogebäude Avio am Münchner Airport jetzt an ein Private-Equity-Unternehmen weitergereicht.

Das Bürogebäude in der Eichenstraße 11 a-d in Oberding/Schwaig verfügt ...

[…]