Jargonnant Partners kauft Münchner Wohnportfolio

Die Luxemburger Investmentgesellschaft Jargonnant Partners hat eine Wohnanlage mit 90 Einheiten an der Schleißheimer Straße und Bamberger Straße in München-Schwabing erworben. Die Anlage aus den 1960er Jahren hat eine Wohnfläche von 7.000 m². Das Unternehmen wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Görg beraten. Erst Ende Mai hatte die Fondsgesellschaft das ehemalige Hotel Gregor an der Landsberger Straße 62 in Augsburg erworben, wo künftig auch Wohnraum entstehen soll.

