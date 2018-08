Japanisches Gastronomiekonzept mietet am Sternplatz in Lüdenscheid

Ein japanisches Familienunternehmen aus der Region hat im Geschäfts- und Ärztehaus am Sternplatz 1 eine Gastronomiefläche mit rd. 604 m² Gesamtnutzfläche gemietet. Auf der geplanten Restaurantfläche (ca. 429 m²) soll ein „Sushi & Grill-Konzept“ präsentiert werden. Besonderheit ist dort die Bestellung der Speisen und Getränke per ipad. Vormieter in der Lüdenscheider Innenstadt war das Szenelokal „Zuccaba“. Vermieter ist institutioneller Investor aus Irland. Engel & Völkers Commercial Lüdenscheid war beratend und vermittelnd tätig.

