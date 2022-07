Japanischen Logistiker Yusen mietet knapp 10.000 m² in Altbach

Die Yusen Logistics (Deutschland) GmbH verlagert ihren Kontraktlogistik-Standort von Filderstadt nach Altbach und mietet in der Gemeinde in der Metropolregion Stuttgart rund 9.300 m² Hallen- sowie 635 m² Büro- und Sozialfläche an. Das weltweit tätige Logistik-Unternehmen bezieht die Flächen in der östlichen Nachbargemeinde von Esslingen bereits zum Juli 2022. Die Niederlassung in Filderstadt bleibt erhalten.

