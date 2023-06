Japanische Internationale Schule findet neuen Standort

Die Japanische Internationale Schule zu Berlin e.V. hat einen Mietvertragsabschluss über rd. 630 m² Bürofläche in einem Bürogebäude in Berlin-Steglitz getätigt. Vermieter ist eine Erbengemeinschaft. Die Schule verlegt ihren Sitz von Wannsee hierher. Aengevelt war vermittelnd tätig. In dem gleichen Gebäude hat das Maklerbüro zuvor bereits einen der größten Bildungs- und Personaldienstleister in Deutschland im Rahmen der Unternehmensexpansion auf insgesamt rd. 1.350 m² Bürofläche angesiedelt.

„Zunächst haben wir der Japanischen Internationalen Schule das gemäß ihres Suchprofils vorhandene Angebot am Berliner Büromarkt vorgestellt. Dabei fiel die Wahl – wie vorher bereits bei dem Bildungs- und Personaldienstleister – auf dieses Bürogebäude und den Standort, weil sich die Büroflächen ideal für den Schulbetrieb eignen und zudem eine gute Anbindung an den ÖPNV und damit eine gute Erreichbarkeit des Standortes bieten. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Japanische Internationale Schule waren außerdem eine schöne Dachterrasse und der Innenhof zur Nutzung als Schulhof für die Kinder und Jugendlichen", so Neslehan Balci, Vermietungsexpertin Aengevelt Berlin.