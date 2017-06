Japanische Banken bevorzugen Frankfurt

Während die Brexit-Verhandlungen gerade erst Fahrt aufnehmen, wirft der unausweichliche Bedeutungsverlust des Finanzplatzes London weiter seine Schatten voraus: Aktuell hat die japanische Investmentbank Nomura das Verfahren zur Erlangung einer deutschen Banklizenz eingeleitet – sie will ihr EU-Hauptquartier von der Themse an den Main verlegen. Daiwa Securities, kleiner Wettbewerber gleicher Provenienz, hat sich nach eigenen Angaben ebenfalls für Mainhattan entschieden und will dortselbst eine Tochter mit Banklizenz auf den Weg bringen. Der Verband der Auslandsbanken kalkuliert inzwischen mit „Tausenden“ von neuen Stellen in Frankfurt. Nicht sofort, aber langfristig und in stetem Fluss.

Erst am Sonntag hatte die Welt am Sonntag vermeldet, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre Manpower am Standort Frankfurt von 200 auf 400 Mitarbeiter aufstocken wird. Auch Goldmann Sachs hatte zuvor angekündigt, die Beschäftigtenzahl in Frankfurt „zumindest verdoppeln“ zu wollen. Aktuell stehen 200 Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Beide Institute suchen nach neuen Büroräumen.



Nach Einschätzung von Stefan Winter, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Auslandsbanken und Vorstands-Mitglied der UBS Europe, werden innerhalb der nächsten zwei Jahre, zwölf bis 14 große Geldinstitute ihre bereits existenten Standorte in der Hessen-Metropole gewaltig ausbauen oder gleich komplett neue installieren. In Summe ergäbe diese Umzugsbewegung ein Kontingent von „3.000 bis 5.000 neuen Arbeitsplätzen in Frankfurt“. Der richtige „Brexit-Effekt“ sei allerdings vermutlich erst in fünf Jahren vernehmlich zu spüren – dann, wenn die Abwanderungen von der Insel erledigt und die genannten Zahlen der zusätzlichen Stellen längst übertroffen worden seien.