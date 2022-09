Janine Spieker löst Markus Habbig bei Gothaer AM ab

Janine Spieker

Markus Habbig, seit über zehn Jahren bei der Gothaer Asset Management und seit über fünf Jahren als Leiter Real Estate im Unternehmen tätig, verlässt das Unternehmen. Seine Aufgaben übernimmt Janine Spieker (37).

Die Diplom-Kauffrau wird in dieser Funktion ab dem 1. September sämtliche Immobilieninvestments des Unternehmens verantworten. Sie berichtet direkt an den Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management AG, Christof Kessler. Markus Habbig verlässt das Unternehmen zum 30. September. Er war seit 2017 als Leiter Real Estate für die erfolgreiche Transformation und den Ausbau des Immobilienportfolios verantwortlich [wir berichteten].



Janine Spieker hat ihre Laufbahn 2003 bei der E.ON SE begonnen und dort verschiedene Positionen im Finanzbereich bekleidet. Seit Januar 2014 war sie im Asset Management für indirekte Immobilieninvestitionen tätig und zuletzt für verschiedene Co- und Fonds-Investments in den Regionen Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik zuständig. Portfolioübergreifend war sie zudem für die ESG-Strategie und deren Implementierung im Immobilienportfolio verantwortlich.