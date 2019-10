Fortis befördert Janine Dembowski zum Head of Transaction

Janine Dembowski

Janine Dembowski verantwortet als Head of Transaction fortan neben den Ankäufen von Wohnhäusern, Wohnanlagen und Grundstücken nun auch disziplinarisch die gesamte Verkaufsseite der Fortis Real Estate Investment AG. Dembowski verantwortete zuletzt als Head of Acquisition die Einkaufsaktivitäten des Unternehmens in Höhe von 300 Millionen Euro Projektvolumen.

„Wir möchten die Brücke zwischen An- und Verkauf stärken und die Kompetenzen in beiden Bereichen bündeln. Frau Dembowski hat den Ankauf der Fortis AG in den vergangenen Jahren erfolgreich auf- und ausgebaut und die Ankaufsziele stets weit übertroffen. Ihre langjährige Erfahrung und exzellentes Netzwerk liefern beste Voraussetzungen für die weitere Zusammenarbeit in neuer Position. Die interne Beförderung für diese Stelle ist die einzig richtige Wahl“, so Markus Spitzer, Head of Operations der Fortis AG.