Seit dem 1. Januar 2022 verstärkt Jan Schildmeier (34) als Head of Investment Consulting das Consulting-Team von BNP Paribas Real Estate. In seiner neuen Funktion wird er die Investment Consulting-Aktivitäten in allen Assetklassen verantworten und die strategische Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Transaction-Bereich weiter ausbauen.

[…]