Jan Schildmeier neuer Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate Consult

Jan Schildmeier (35), Head of Investment Consulting, wird zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate Consult GmbH berufen. Diese Ernennung erfolgt im Zusammenhang mit der Entscheidung von Wolfgang Schneider, einen Generationswechsel einzuleiten und zum Jahresende seine Tätigkeit als Geschäftsführer niederzulegen. Schneider, seit mehr als 22 Jahren Geschäftsführer, wird dem Unternehmen mit seiner Erfahrung als Berater der Geschäftsführung auch in Zukunft erhalten bleiben.

Schildmeier, der seit 2015 im Unternehmen tätig ist, wird seinen Fokus weiterhin auf den Ausbau der herausragenden Marktposition von BNP Paribas Real Estate im Investment Consulting in Deutschland legen und die Beratungs- und Projektmanagementleistungen für die Investmentprojekte in allen Assetklassen sowie deren synergetische Verknüpfung mit den übrigen Geschäftsbereichen vorantreiben. Schildmeier verfügt über fundiertes Investment-Know-how und bringt durch seine vielfältige Erfahrung die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit: Er startete seine Karriere im Bereich Investment Consulting von BNPPRE, wo er bei zahlreichen Transaktionen und Beratungsprojekten bereits eng mit dem National Investment-Team (NIT) im Bereich Transaction zusammenarbeitete, in das er 2019 schließlich als Director wechselte. 2021 wurde er zum Head of Investment Consulting ernannt.



Darüber hinaus wird Andreas Völker, Managing Director BNPPRE Germany, Head of BNP Paribas Real Estate Consult GmbH und damit Sprecher der Consult-Geschäftsführung. Er wird die operative Ausrichtung und Weiterentwicklung der Consult-Aktivitäten in Deutschland mit mehr als 100 Mitarbeitenden an sieben Standorten zusammen mit den beiden Geschäftsführern Manuel Westphal FRICS, Head of Valuation Services, und Jan Schildmeier verantworten.