Jan Rabe ist neuer ESG-Experte bei DJE

Jan Rabe (39) hat zum 1. Oktober 2022 als ESG-Analyst und Portfoliomanager die Position Leiter Nachhaltigkeit bei der DJE Kapital AG (DJE) übernommen. Mit der Verpflichtung des Nachhaltigkeits-Spezialisten plant DJE eine Vertiefung seiner Kompetenzen sowie einen Ausbau des Angebotes in diesem Bereich. Jan Rabe berichtet direkt an den Vorstand.

Jan Rabe studierte Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist seit September 2021 Dozent im Bereich Sustainable Finance und Impact Management an der Mannheim Business School. Er veröffentlicht außerdem periodisch ESG-Publikationen und ist Certified ESG Analyst (CESGA), ausgestellt von der European Federation of Financial Analysts Societies. Vor seinem Wechsel zu DJE war er seit 2019 bei Metzler Asset Management in Frankfurt für die Integration von ESG in das Portfoliomanagement innerhalb des Sustainable Investment Office verantwortlich. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Jan Rabe insgesamt rund zehn Jahre bei der Deutsche Bank AG, wo er zuletzt in Frankfurt und London als Vice President für Global Market Research tätig war. Jan Rabe verfügt über insgesamt rund zwölf Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungs- und Finanzbranche.



Jan Rabe hat die Position von Richard Schmidt übernommen, der seit 1. Oktober 2022 als Leiter Portfoliomanagement Institutionelle Kunden für das Management eines Großteils der institutionellen Mandate der DJE Kapital AG verantwortlich ist.