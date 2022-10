Jan-Phillip Cremer leitet Fachmarkt-Team bei Lührmann

Jan-Phillip Cremer

©

Investment-Experte Jan-Phillip Cremer leitet ab Oktober 2022 das Fachmarkt-Team von Lührmann am Düsseldorfer Standort. Er verantwortet zukünftig die Asset-Klasse Fachmarkt im Gebiet zwischen Bochum und Heidelberg.

.

Schon seit über zwölf Jahren ist Jan-Phillip Cremer in der Immobilienbranche tätig, über sechs davon bei Lührmann in Düsseldorf. Als ehemaliger Teamleiter Investment legte er seinen Fokus vornehmlich auf den Bereich High-Street-Investment und baute erfolgreich sein Netzwerk aus.



Ab sofort setzt er auf Fachmärkte: „Die besten Innenstadtlagen bleiben auch langfristig stabil und nachgefragt. Nach über sechs erfolgreichen Jahren in der Fußgängerzone freue ich mich auf die neue Herausforderung. Für Fachmärkte sehe ich weiterhin große Potenziale“, erklärt er. „Viele Eigentümer werden sich sukzessive mit dem Thema der nachhaltigen, energetischen Sanierung, Stichwort ‚ESG‘, auseinandersetzen müssen. Darüber hinaus bieten viele Grundstücke Nachverdichtungs- bzw. Optimierungspotenzial. Hierfür müssen die Behörden jedoch flexibler bei Bauanträgen werden.“



„In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit Jan-Phillip Cremer ein erfolgreiches Team im High-Street-Investment aufgebaut“, betont Hendrik Poggemann, geschäftsführender Gesellschafter des Düsseldorfer Standortes. „Umso mehr freut es uns, dass er nun das Fachmarkt-Team übernimmt und sukzessive erweitern wird.“