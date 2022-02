Jan Philipp Daun wird CIO bei Garbe Industrial

Garbe Industrial Real Estate erweitert ab sofort die Geschäftsführung und ernennt Jan Philipp Daun (46) zum Geschäftsführer. Er wird als Chief Investment Officer (CIO) gemeinsam mit Jan Dietrich Hempel und Christopher Garbe das Unternehmen leiten und zeichnet sich für die Bereiche Investment Management, Portfoliomanagement in Deutschland und Finanzierung verantwortlich.

Daun ist bereits seit über zehn Jahren im Unternehmen, zuletzt in der Position des Head of Investment Management und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Zuvor war der Diplom-Kaufmann sechs Jahre bei EY in der Transaktionsberatung tätig. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Due Diligence, Working Capital Management und Business Plan Modeling.