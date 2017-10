Jan Pettera wechselt von der SEB AG zu Cushman & Wakefield

Jan Pettera

Der Immobilienberater Cushman & Wakefield verstärkt sein Geschäftsfeld zur Bewertung der Immobilien offener Fonds: Jan Pettera (46) wechselt von der SEB AG, Frankfurt zu Cushman & Wakefield. Hier ist er im Bewertungsteam für den Bereich Fonds und Internationale Mandate zuständig. Bereits zum 1. September 2017 startete Pettera seine neue Aufgabe. Der Immobilienökonom (ebs) wird zusätzlich in dem Deutschen Valuation & Advisory Board von Cushman & Wakefield die Zukunft und Strategie der Abteilung aktiv mitgestalten.

„Aktuell wird eine Reihe von neuen Immobilienfonds aufgelegt, die häufig nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder sogar weltweit agieren. Hier können internationale Bewerterteams den Immobilienfonds die nötige lokale Marktexpertise liefern. Und da diese Fonds in vielen Fällen aus Deutschland operieren, deutsche Bewertungsstandards verwenden und einen zentralen Ansprechpartner in Deutschland bevorzugen, bauen wir genau für diesen steigenden Bedarf unserer Kunden eine spezialisierte Mannschaft auf, die Jan Pettera mit seiner jahrelangen Erfahrung der Steuerung paneuropäischer Mandate verantworten wird", so Martin Belik, Head of Valuation & Advisory, Cushman & Wakefield Deutschland, anlässlich der neuen Personalie.