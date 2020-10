Jan-Nicolai Tröndle wechselt von BNPPRE zu LIP Invest

Jan-Nicolai Tröndle

© LIP Invest GmbH

LIP Invest baut sein Team mit Jan-Nicolai Tröndle weiter aus. Der Logistik- und Immobilienexperte war zuvor bei BNP Paribas Real Estate und der Grieshaber Logistics Group tätig.

Tröndle wird bei LIP als Acquisition Manager die Bereiche Akquisition und Ankauf sowie das Relationship Management zu Projektentwicklern, Maklern, Bestandshaltern, Eigennutzern und allen sonstigen Eigentümern von Logistikimmobilien weiter ausbauen, um neue Ankaufspotenziale zu erschließen.



Jan-Nicolai Tröndle absolvierte zunächst ein duales Studium (BWL-Spedition, Transport und Logistik) an der dualen Hochschule Lörrach, welches er als Bachelor of Arts abschloss. Nach Beendigung des Studiums war er als Projektmanager für seinen Ausbildungsbetrieb, die Grieshaber Logistics Group AG in Bad Säckingen, tätig und konnte hier weitere berufliche Erfahrung in der Kontraktlogistik und dem Warehousing sammeln. Anschließend studierte er an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen Immobilienmanagement, was er im Frühjahr 2019 mit dem Titel Master of Science abschloss. Im Anschluss arbeitete er für eineinhalb Jahre in der Transaktionsberatung für Industrie- und Logistikimmobilien bei der BNP Paribas Real Estate Stuttgart.