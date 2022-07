Jan Kowalewski wechselt von BHVG zu HB Reavis Germany

HB Reavis Germany hat zum 1. Juni 2022 Jan Kowalewski als Country Construction Director engagiert. Kowalewski verantwortet die deutschen Immobilienprojekte auf operativer und strategischer Ebene und berichtet direkt an Marcel Sedlák, CEO von HB Reavis Germany.

Jan Kowalewski bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft mit. Nach einem Architekturstudium in Berlin und Sydney arbeitete er zunächst als Development Manager bei Strabag Real Estate. Berufsbegleitend schloss er einen Master of Business Administration sowie eine Weiterbildung zum Chartered Surveyor (MRICS) ab. Anschließend folgten verschiedene berufliche Stationen, unter anderem als Niederlassungsleiter bei der Deutschen Immobilien AG und als Geschäftsführer der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, im Zuge dessen er ein umfangreiches Neubauprogramm verwirklichte. Zuletzt war er als Geschäftsführer des Asset- und Property-Managements bei der Berliner Häuser Verwaltungs-GmbH tätig.



Kowalewski verantwortet bei HB Reavis den Bau nachhaltiger, urbaner Quartiere sowie die Umsetzung innovativer Büro- und Arbeitsplatzlösungen. Er wird dabei das gesamte Construction-Team leiten und erweitern sowie eng mit internen und externen Parteien zusammenarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.



Das Unternehmen HB Reavis wird in diesem Jahr sein erstes deutsches Projekt fertigstellen [wir berichteten]. Das „Dstrct.Berlin“ verfügt über mehr als 50.000 m² Gesamtmietfläche sowie 832 Fahrradstellplätze und 40 E-Ladestationen. Es besteht aus einem Neubau und vier historischen Hallen und hat bereits jetzt eine WiredScore-Platin-Zertifizierung sowie eine WELL- und DGNB-Vorzertifizierung auf Gold-Niveau erhalten.