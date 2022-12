Jan Jescow Stoehr leitet KanAm Grund Institutional

Jan Jescow Stoehr

© KanAmGrundGroup

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird Jan Jescow Stoehr (41) in die Geschäftsführung der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft berufen und verstärkt damit künftig die Führungsriege um Olivier Catusse, Hans-Joachim Kleinert und Sascha Schadly. Stoehr wird die Bereiche Risikomanagement, Accounting, Compliance/Geldwäsche und Datenschutz verantworten.

.

„Wir freuen uns sehr, mit Jan Jescow Stoehr einen kompetenten Risikomanager mit langjähriger Unternehmenszugehörigkeit in unseren Reihen zu haben, der zugleich über das nötige Knowhow in Bezug auf regulatorische Anforderungen zu Compliance/Geldwäsche- und Datenschutzthemen verfügt. Dank seiner ausgezeichneten IT-Kenntnisse sowie einem mit seiner Hilfe entwickelten anpassungsfähigen Risikomanagementsystem konnte eine solide Grundlage für reibungslose und sichere Investments in unseren Fonds geschaffen werden“, erklärt Hans-Joachim Kleinert, Founding Partner der KanAm Grund Group.



Stoehr ist bereits seit 2006 für die KanAm Grund Group tätig. Er hatte zunächst im Controlling begonnen und war anschließend in den Bereichen Portfoliomanagement und Akquisition tätig. Anfang 2018 erfolgte die Ernennung zum Geschäftsführer der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten], für die er bereits seit 2008 das Risikomanagement verantwortet, weiterentwickelt und digitalisiert. In gleicher Funktion wird er künftig auch für die Schwestergesellschaft, KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, tätig. Jan Jescow Stoehr hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert.