Jan Duedden startet als Partner bei Arcida

Jan Duedden ist seit November 2023 neuer Managing Partner der Service-Plattform Arcida Advisors. „Wir freuen uns, dass wir Jan Duedden für uns gewinnen konnten. Mit ihm verfügen wir über einen – auch im angelsächsischen Raum – hervorragend vernetzten Top-Experten im Bereich Immobilien-Asset-Management“, erklärt Oliver Platt, Managing Partner bei Arcida Advisors.

Jan Duedden verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienwirtschaft, davon rund 16 Jahre bei Hudson Advisors, dort zuletzt als Europa-Chef. Darüber hinaus war er CEO des Münchener Projektentwicklers Isaria Wohnbau AG. Ein Schwerpunkt seiner Karriere liegt in der Entwicklung sowie Repositionierung von Immobilien und Projektentwicklungen.



„Die Verwertung von immobilienbesicherten Non-Performing-Loans (NPLs) hat sich im Vergleich zu früheren Jahren deutlich verändert“, sagt Oliver Platt. „Es ist nicht mehr möglich, Immobilienprodukte durch bloßes Ausnutzen eines steigenden Marktes schnell weiterzuhandeln. Vielmehr geht es heutzutage darum, Immobilien aus leistungsgestörten Finanzierungen unter Ausnutzung von langjähriger Erfahrung und Kompetenz zu verwerten, zu entwickeln und zu vermarkten. Diese Erfahrung und Kompetenz bringt Jan Duedden wie kein Zweiter im Markt mit.“