Jamestown will Areal Böhler von Voestalpine kaufen

Das ehemalige Industriegelände „Areal Böhler“ in Düsseldorf-Büderich wechselt den Besitzer: Jamestown Europe und der Voestalpine Konzern sind in exklusive Kaufverhandlungen gestartet. Der Kauf des Geländes mit einer Gesamtfläche von 230.000 m² wird im ersten Quartal 2023 erwartet.

