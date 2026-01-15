Jamestown startet europäischen Immobilienfonds für Privatanleger

Jamestown legt mit dem „Jamestown Europa” den nächsten geschlossenen Publikumsfonds auf. Mit dem Start dieses europäischen Immobilienfonds möchte der Fondsmanager seinen Investitionsansatz auf Mixed-Use-Immobilien im Euroraum ausweiten. Das erste Fondsobjekt ist bereits gesichert. Jamestown hat sich ein Berliner Wohn- und Geschäftshaus in der Oranienburger Straße aus dem Bestand des von Tristan gemanagten EPISO 5 gesichert.

Der Vermietungsfonds „Jamestown Europa“ soll ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen und investiert dafür gezielt in vornehmlich gemischt genutzte Objekte sowie Einzelhandels- und Büroimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial. Es ist vorgesehen, bis zum 31.03.2027 Anteile mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro zu platzieren. Der Fonds konzentriert sich dabei auf stabile Volkswirtschaften wie Deutschland und die Niederlande sowie auf Regionen mit Wachstumspotenzial wie Spanien und Portugal, wo Jamestown jeweils über jahrelange lokale Präsenzen verfügt.



Privatanlegerinnen und Privatanleger können sich ab einer Mindestzeichnungssumme von 10.000 Euro zzgl. Agio beteiligen. Die jährliche Ausschüttung von 5% auf das investierte Eigenkapital vor Steuern soll durch die laufenden Vermietungseinkünfte generiert werden. Zum planmäßigen Ende der Fondslaufzeit nach sieben bis zwölf Jahren sind durch den Verkauf der Fondsimmobilien Rückflüsse von 110% vor Steuern angestrebt.



„Mit unserem Schritt nach Europa erweitern wir unser Angebot, ohne unseren bewährten Anspruch aufzugeben. Unser erster Europafonds für Privatanleger markiert den Beginn einer neuen Produktlinie, die sorgfältig ausgewählte Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial bietet. Dabei setzen wir weiterhin auf unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser erfolgreiches Placemaking-Konzept, um lebendige, nutzerorientierte Orte zu schaffen und für unsere Anleger die besten Ergebnisse zu erzielen“, sagt Fabian Spindler, Geschäftsführer bei Jamestown.



Für das Sondervermögen ist die erste Immobilie bereits angekauft. Dabei handelt es sich um eine gemischt genutzte Liegenschaft in der Oranienburger Straße 4-5 unweit des Hackeschen Markts im Herzen Berlins, die aus dem Bestand des von Tristan Capital gemanagten European Property Investors Special Opportunities 5 (EPISO 5) stammt. Der Fonds hatte das sechsteilige Gebäudeensemble im Rahmen eines Portfoliodeals mit JV-Partner KauriCab in 2020 erworben [wir berichteten]. Die Liegenschaft umfasst ca. 3.947 m², die aktuell zu 95 % vermietet sind. Etwa die Hälfte der Fläche entfällt derzeit auf Büronutzer, vor allem kleinere Büroeinheiten von 100 m² bis 200 m², die in Berlin besonders gefragt sind. Hinzu kommen jeweils ein Viertel für Gastronomie und Einzelhandel sowie ein Viertel für Wohnungen. Die Multi-Tenant-Immobilie zeichnet sich damit vor allem durch ihre zentrale, gefragte Szenelage, den historischen Gebäude-Charakter und die hochwertig gestalteten Flächen aus.