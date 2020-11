Jamestown kauft erstmalig in Deutschland

Die deutsch-amerikanische Immobiliengruppe Jamestown hat ihre erste Investition in Deutschland getätigt und zusammen mit zwei institutionellen Investoren aus Deutschland drei historische Bürogebäude im aufstrebenden Kölner Stadtteil Mülheim erworben. „Von Köln aus haben wir 37 Jahre in US-Immobilien investiert. Unser erstes Projekt in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für Jamestown. Eine Kernkompetenz von Jamestown ist die Revitalisierung von alten Industrieflächen. Hierfür sehen wir auch in Europa großes Potenzial“, sagt Christoph Kahl, geschäftsführender Gesellschafter von Jamestown.

