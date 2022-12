Jahr-Gruppe und Hamburg Team erreichen Meilensteine

Die Jahr-Gruppe blickt als Vorhabenträger zusammen mit dem Service Developer Hamburg Team in diesem Jahr auf zahlreiche realisierte Meilensteine ihres Neubauvorhabens in der Berliner Kurfürstenstraße 72-74 zurück. Mit der Weiterentwicklung der traditionsreichen Lage am Standort des ehemaligen „Constanze Pressehauses“ schlägt die Jahr-Gruppe ein neues Kapitel am Eingang zur City West auf [wir berichteten].

.

Der Projektstandort liegt genau an der Grenze der Berliner Bezirke Mitte und Tempelhof-Schöneberg südlich des Lützowplatzes, in unmittelbarer Nähe zum Hotel Berlin und in enger Anbindung an den Kurfürstendamm.



Ende Februar 2022 wurde die Baugenehmigung für das Projekt erteilt, woraufhin mit den Tiefbauarbeiten begonnen wurde. Bis 2025 plant und realisiert Hamburg Team Projektentwicklung als Service Developer im Auftrag der Jahr-Gruppe die Entwicklung einer Mixed-Use-Immobilie mit einem 17-geschossigen Büroturm und zwei angeschlossenen Wohnbauteilen. Das Gebäudeensemble umfasst insgesamt rund 22.000 m² Brutto-Grundfläche. Diese teilen sich auf etwa 16.900 m² Büro-, rund 4.300 m² Wohn- sowie knapp 800 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche auf. Der Bereich Wohnen setzt sich dabei aus frei finanzierten und geförderten Einheiten zusammen. Die Anzahl der Wohnungen wird sich von vormals 17 auf 46 nahezu verdreifachen. Das Investitionsvolumen befindet sich in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich.



Das Bebauungskonzept für die Umgestaltung dieser wichtigen Kreuzung wurde 2018 in einem Werkstattverfahren mit beiden Berliner Bezirken in äußerst kooperativer Atmosphäre auf den Weg gebracht. Im Rahmen der geplanten Bebauung aller Eckgrundstücke der Kreuzung geht die Jahr-Gruppe entschlossen den ersten Schritt und setzt in dieser Lage neue städtebauliche Akzente.



Die Jahr-Gruppe konnte als Bauherr die Vergabe der Hochbauleistung im Herbst 2022 ebenfalls erfolgreich abschließen. Der Prozess der Vergabe an den Generalunternehmer lief ohne Verzögerungen nach Plan. Das Neubauvorhaben an der Kurfürstenstraße folgt einer dezidiert nachhaltigen Ausrichtung. Dachbegrünungen, eine Ladeinfrastruktur für alle Stellplätze, zertifizierte Baumaterialien und die Nutzung von regenerativer Energie zur Wärmeerzeugung führen zu einem nachhaltigen Betrieb des Gebäudes und reduzieren den CO2-Austoß. Für die Projektentwicklung wird die DGNB-Zertifizierung in Platin angestrebt.



Die Rückbaumaßnahmen der Bestandsgebäude auf dem Areal haben bereits im Oktober 2021 begonnen und sind mittlerweile abgeschlossen. Nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten sollen im kommenden Jahr die Hochbauarbeiten beginnen. „Wir freuen uns, dass nach Abschluss der Tiefbauarbeiten alle Vorbereitungen zum Hochbau nach Plan und im Zeitrahmen liegen“, sagt Klaus Heldwein, Niederlassungsleiter Berlin bei Hamburg Team. „Trotz der herausfordernden Lage im Marktumfeld konnte der Generalunternehmer rechtzeitig beauftragt werden. Die Realisierung wird sich nicht zeitlich verzögern. Mit dem Beginn der Bauleistungen rechnen wir im ersten Quartal 2023, die Grundsteinlegung wird im kommenden Sommer erfolgen “, ergänzt Heldwein.