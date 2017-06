Jago-Insolvenz: Logistikflächen in Hückelhoven sofort verfügbar

Logistikzentrum Jago

Augenreiben allerorten: Weder die etablierten Handels- und/oder Finanzmedien noch die Fachpostillen der Startup- und E-Commerce-Szene konnten bislang einen oder mehrere Gründe ausfindig machen, warum der Online-Händler Jago AG völlig überraschend beim Amtsgericht Stuttgart Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Der Versender von Tierbedarf, Produkten aus den Bereichen Wohnen, Freizeit & Fitness, Heimwerken & Garten sowie Kinder-Artikeln hatte zuletzt im Sommer 2015 überregional für Schlagzeilen gesorgt, als er zusammen mit Panattoni Europe die Entwicklung einer der größten Logistikimmobilien Deutschlands ankündigte: 120.000 m² im Industriepark Rurtal im nordrhein-westfälischen Hückelhoven, Ortsteil Ratheim (50 Kilometer südwestlich von Düsseldorf). Das Distributionszentrum ist fast fertig - und steht jetzt größtenteils zur Disposition.

Rund 800 Arbeitsplätze sollte der gigantische Komplex nach ursprünglicher Planung schaffen. Bis dato sind nach Informationen der Rheinischen Post aber nur rund 80 Mitarbeiter der Jago AG dort beschäftigt. Und mehr werden es wohl vorerst auch nicht werden. Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Dr. Thilo Schultze aus Stuttgart kann noch keine Auskunft über eine eventuelle Fortführung des Unternehmens geben.



Panattoni hatte die Logistikimmobilie in vier Bauabschnitten realisiert - der finale Abschluss ist/war für August geplant. Die Hamburger müssen sich nun offensichtlich nach geeigneten, anderen Mietern umsehen. Gegenüber der Rheinischen Post erklärte das Management, dass auch in Ratheim darauf geachtet worden sei, eine „unabhängige Verwertbarkeit der Immobilie“ sicherzustellen. So lässt sich die Gesamtkapazität problemlos in zwölf Abschnitte teilen.



Die Stadt Hückelhoven, von der Entwicklung ebenfalls komplett auf dem linken Fuß erwischt, ließ bereits verlautbaren, dass ein Teil der Hallen ab sofort zur Vermietung bereitsteht. Während es bei dem NRW-Projekt also nicht ganz so rund läuft, kann sich der Logistikimmobilienentwickler aber immerhin über den positiven Fortgang seines aktuellen Projekts im niedersächsischen Elsdorf freuen. Am Mittwoch legten dort Stefan Noerpel-Schneider (Noerpel-Gruppe) und Fred-Markus Bohne (Panattoni Europe) den Grundstein für die 43.000 m² große Immobilie und gab bekannt, mit dem Mineralölkonzern BP einen namhaften Neukunden für das Logistikzentrum gewonnen zu haben. Ab Herbst 2017 wird der Konzern rund 25.000 m² der Logistikanlage nutzen. Noerpel übernimmt für die BP Schmierstofftochter Castrol Lager-, Kommissionier- und Distributionsleistungen. Die Immobilie soll in acht Monaten fertig gestellt sein.





Legen gemeinsam den Grundstein für das Noerpel-Logistikzentrum: (v.l.) Stefan Noerpel-Schneider (Noerpel-Gruppe), Andreas Bellmann (Bürgermeister der Gemeinde Elsdorf), Fred-Markus Bohne (Panattoni Europe), Ralf Kockmann (Goldbeck) und Mathias Buschbeck (BP).