Jagdfeld setzt positives Vermietungsgeschäft fort

Auch 2025 konnte der Asset Manager Jagdfeld Real Estate sein Vermietungsgeschäft positiv entwickeln. Im Vergleich zu 2022 stieg die neu vermietete Fläche um 65 % von 39.981 m² auf 65.974 m² und die Zahl der abgeschlossenen Verträge um knapp 34 % von 145 auf 194.

.

Besonderer Treiber der Entwicklung im vergangenen Jahr war der Retail-Bereich, in dem die Leasingexperten der Jagdfeld Real Estate mit ca. 51.000 m² insgesamt knapp 17% mehr Flächen als 2024 vermieten konnten. Der Lebensmitteleinzelhandel hatte hieran den größten Anteil.



„Im vergangenen Jahr eine solche, auch qualitative Verstetigung der hervorragenden Zahlen der Vorjahre erreicht zu haben, spricht für unsere nachhaltige Vermietungsarbeit. Denn diese Abschlüsse gehen bei uns einher mit zumeist annähernd voll vermieteten Objekten – ein entscheidendes Plus für unsere institutionellen Kundinnen und Kunden“, freut sich Benedikt Jagdfeld, Chef der Jagdfeld Real Estate.

