Jagdfeld RE modernisiert Fronhofer Galeria in Bonn

Jagdfeld Real Estate (Jagdfeld RE), die frühere DI-Gruppe [wir berichteten], modernisiert die Bonner „Fronhofer Galeria“ für mehr als 1,6 Mio Euro. Mit den vom Eigentümer Real I.S. Investment GmbH bereitgestellten Mitteln werden zudem drei wichtige Mieter langfristig an das Einkaufszentrum in Bad Godesberg gebunden.

