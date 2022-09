Jagdfeld holt TK Maxx ins Rathaus Center Pankow

Jagdfeld Real Estate hat TK Maxx für das von ihr gemanagte Rathaus Center Pankow gewinnen können. Der Einzelhändler wird dort Anfang 2023 auf rund 1700 m² Mietfläche seine erste Filiale in Berlins größtem Bezirk eröffnen. Der langfristig laufende Mietvertrag sieht eine Übergabe der Flächen Mitte Februar vor, so dass von einer Eröffnung noch vor Ostern 2023 auszugehen ist.

