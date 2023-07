Jagdfeld holt Commerzbank ins LIO in Berlin-Lichterfelde

Jagdfeld Real Estate hat die Commerzbank für das von ihr gemanagte Einkaufszentrum „LIO“ in Berlin-Lichterfelde gewonnen. Die Dürener Retail-Spezialisten konnten mit der Traditionsbank einen Mietvertrag über 300 m² im Erdgeschoss des Einkaufszentrums abschließen. Die Commerzbank-Filiale soll bis spätestens Anfang September eröffnet werden.

