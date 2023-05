Jagdfeld bindet Woolworth langfristig an Kirchheimer Teck-Center

Jagdfeld Real Estate hat Woolworth für eine weitere langfristige Verlängerung in dem von ihm gemanagten „Teck-Center“ in Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg) gewonnen. Die Dürener Retail-Spezialisten konnten mit dem Traditionsunternehmen einen langfristigen Mietvertrag über 2.184 m² abschließen. Mit der Unterzeichnung ist die Kaufhauskette insgesamt 45 Jahre am selben Standort vertreten

.