Jack Wolfskin bleibt in der Neuhauser Straße

Comfort konnte dem internationalen Outwear-Anbieter Jack Wolfskin den bestehenden Standort an der Neuhauser Straße 29 in München auch für die Zukunft sichern. Es handelt sich dabei um eine attraktive Verkaufsfläche von ca. 450 m² auf zwei Ebenen.

.

Jack Wolfskin war bereits zuvor alleiniger Mieter in dem Geschäftshaus, das direkt neben dem Augustiner Stammhaus liegt und bei seiner Fertigstellung vor rund 20 Jahren als Solitär für einen Mieter konzipiert wurde. Comfort hatte dem Unternehmen zunächst einen Untermietvertrag mit dem ehemaligen Mieter New Yorker und anschließend einen Interimsvertrag vermittelt. Im Alleinauftrag des aktuellen privaten Eigentümers konnte der Einzelhandelsspezialist nun auch einen „echten“ Mietvertrag mit einer für Mieter und Vermieter passenden Laufzeit vermitteln.



Manfred Schalk, Geschäftsführer der Comfort in München und niederlassungsübergreifend für die Koordination des Vermietungsgeschäftes des Maklerunternehmens zuständig, freut sich über den Deal in München. Dieser zeige, dass es gerade auch in herausfordernden Corona-Zeiten möglich sei, attraktive Einzelhandelsflächen erfolgreich zu vermieten. Freilich sei dabei Voraussetzung gewesen, dass beide Parteien aufeinander zugegangen seien. Letztlich habe sich Jack Wolfskin vor dem Hintergrund der Top-Lage in der Münchner Innenstadt erneut für ein Engagement entschieden. Dies, so Schalk weiter, sei für alle Beteiligten ohne Zweifel als die beste Lösung anzusehen.